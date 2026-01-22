Oscar 2026 tutte le nomination | record storico per Sinners

Le nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando un record storico per il film Sinners. La cerimonia si terrà il 15 marzo e sarà condotta da Conan O’Brien. Un momento importante per l’industria cinematografica, che anticipa l’attesa per uno degli eventi più prestigiosi dell’anno.

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la notte degli Oscar 2026, in programma il 15 marzo con la conduzione di Conan O'Brien. Nella mattinata odierna di Los Angeles, infatti, Lewis Pullman ( Thunderbolts ) e Danielle Brooks ( Il colore viola ) hanno annunciato le nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards, premi che celebrano ogni anno il meglio del cinema internazionale. Favorito della vigilia è indubbiamente Sinners che con 16 nomination ha fatto registrare un primato assoluto nella storia degli Oscar, battendo il record di 14 stabilito da Titanic, Eva contro Eva e La La Land.

