Oppo Reno15 Pro 5G | alla prova lo smartphone compatto con fotocamera principale da 200MP

Abbiamo testato il nuovo Oppo Reno 15 Pro 5G, uno smartphone compatto di fascia media. Dotato di una fotocamera principale da 200 MP, offre prestazioni equilibrate e funzionalità avanzate. Di seguito, un’analisi obiettiva delle sue caratteristiche, per aiutare a valutare se risponde alle esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e di qualità.

La scorsa settimana Oppo ha lanciato sul mercato la nuova generazione della sua gamma di smartphone di fascia media Reno, e da circa una settimana stiamo provando il modello di punta, il nuovo Oppo Reno 15 Pro 5G. Per il Reno 15 Pro commercializzato in Italia l’azienda cinese ha scelto un form-factor “mini”: lo smartphone misura poco più di 15cm in altezza e poco più di 7cm in larghezza, dimensioni che risultano simili ai modelli del 2017 ma, grazie ad una riduzione al minimo delle cornici, vede sul frontale uno schermo da 6,3? rispetto ai 5,5-5,8? dell’epoca, puntando a quel pubblico che cerca uno smartphone più compatto rispetto a quanto mediamente offerto dal mercao Android oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

