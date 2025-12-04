Garlasco la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani | Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio

Garlasco (Pavia), 4 dicembre 2025 – Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma "l'analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". In questo caso si tratta di "aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima (e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano); quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario; perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato); quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio”

