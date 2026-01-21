Olimpiadi e scuola a Sondrio la protesta dei volantini contro la Dad L’Usr precisa | Solo in casi estremi

A Sondrio sono apparsi volantini di protesta contro il ritorno della Dad durante le Olimpiadi. L’Ufficio scolastico regionale ha precisato che le scuole resteranno aperte e che la didattica a distanza sarà adottata solo in casi estremi, garantendo continuità educativa e sicurezza per studenti e insegnanti.

A Sondrio una parte della cittadinanza non è particolarmente felice degli imminenti Giochi Olimpici. Alcune famiglie,infatti, hanno affisso manifesti polemici per le vie della città, preoccupate che i Giochi invernali possano riportare la didattica a distanza nelle case degli studenti valtellinesi. Il timore è che le modifiche alla viabilità per l’evento sportivo finiscano per pesare sull’organizzazione scolastica. Il messaggio sui volantini usa l’arma dell’ironia: “Sei di Sondrio se accetti passivamente che qualche studente vada in Dad per non intralciare le auto di chi deve andare a vedere le Olimpiadi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Scuola, rischio Dad per le Olimpiadi ma l’ufficio regionale assicura: «È solo una extrema ratio»L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia rassicura: le scuole non chiuderanno e la didattica a distanza sarà adottata solo come misura estrema, nel caso in cui alcuni studenti non possano raggiungere le scuole a causa delle Olimpiadi. Leggi anche: La Fenice, protesta dei lavoratori alla prima: pioggia di volantini in platea contro la nomina di Beatrice Venezi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Olimpiadi, scuole elementari e medie in classe, superiori tra presenza e Dad; Olimpiadi nelle scuole: giovani a lezione di sport | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Che scuola ha fatto Federico Pellegrino, le Olimpiadi e la laurea; Olimpiadi Milano Cortina 2026: laboratori, mostre ed eventi per fare il pieno di atmosfera dei Giochi invernali con bambini e ragazzi. Scuola, rischio Dad per le Olimpiadi ma l’ufficio regionale assicura: «È solo una extrema ratio»A Sondrio sono comparsi volantini contro la didattica a distanza, ma l'ipotesi potrebbe riguardare solo alcuni studenti impossibilitati a raggiungere gli istituti a causa delle gare olimpiche L'artico ... msn.com Olimpiadi 2026, ma a che prezzo per gli studenti? Genitore del Pinchetti denuncia il taglio dei trasporti scolasticiA poco più di due settimane dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, una lettera aperta firmata da Gian Franco Dell’Acqua, padre di una studentessa del Liceo Scientifico G. Pi ... intornotirano.it Emozioni e sorrisi all'evento finale delle Olimpiadi della letteratura per la Scuola Robecchi! Protagoniste le classi 3C e 3G in una sfida all'ultimo punto. Il trofeo quest'anno va alla 3C: bravissimi tutti i ragazzi partecipanti! - facebook.com facebook #sondriotoday Olimpiadi, scuole elementari e medie in classe, superiori tra presenza e Dad x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.