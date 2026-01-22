Nel 2025, Roma ha registrato un nuovo record di visitatori, segnando il massimo storico di presenze turistiche. Una crescita che testimonia l'interesse globale verso la capitale italiana, confermando il suo ruolo di meta imprescindibile nel panorama mondiale. Questa tendenza evidenzia come il turismo nella città eterna continui a evolversi, mantenendo il suo fascino e la sua importanza storica e culturale.

Roma non è mai stata una città “normale” quando si parla di viaggi, ma nel 2025 ha fatto qualcosa che ha il sapore dei grandi momenti storici: ha toccato dei numeri assolutamente mai visti dal punto di vista del turismo. Cifre che ci raccontano di una Capitale sempre più centrale nelle rotte internazionali, in grado di attrarre milioni di persone e di trasformare la sua bellezza in un motore economico gigantesco. E quando una città vive un boom così, non è solo una notizia: è un segnale. Leggi anche: — Turista americana visita Roma e resta scioccata: ‘E’ un grosso problema per la città’ Roma: i numeri del turismo dello scorso anno sono incredibili.🔗 Leggi su Funweek.it

Numeri mai visti a Roma: il turismo raggiunge il massimo storico nel 2025Nel 2025, Roma ha raggiunto un nuovo record di afflusso turistico, segnando un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia.

Leggi anche: Enel, il titolo del gruppo guidato da Flavio Cattaneo sfiora quota 9 euro e raggiunge il massimo storico in Borsa: balzo del 50% dal 2023

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Marca 2026 da record: tutto esaurito e numeri mai visti; Numeri mai visti a Roma: il turismo raggiunge il massimo storico nel 2025; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Buen Camino di Zalone è il film italiano più ricco, ma non il più visto della storia.

Numeri mai visti a Roma: il turismo raggiunge il massimo storico nel 2025Roma da record: nel 2025 il turismo raggiunge numeri mai visti. La Capitale domina le rotte globali e trasforma la bellezza in economia. msn.com

I numeri dei musei, come non li avete mai visti: è questa la promessa che Il Libro Bianco dei Musei Italiani e il Database online ad esso dedicato offre a professionisti, studiosi o anche semplici curiosi. Un progetto in collaborazione con @uniromatre romatre e - facebook.com facebook