Numeri mai visti a Roma | il turismo raggiunge il massimo storico nel 2025

Nel 2025, Roma ha raggiunto un nuovo record di afflusso turistico, segnando un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia. Questa crescita riflette un momento di particolare importanza per la città, che continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, consolidando il suo ruolo come destinazione culturale e storica di rilevanza internazionale. Un dato che sottolinea il dinamismo e l’interesse crescente verso la capitale italiana.

Roma non è mai stata una città “normale” quando si parla di viaggi, ma nel 2025 ha fatto qualcosa che ha il sapore dei grandi momenti storici: ha toccato dei numeri assolutamente mai visti dal punto di vista del turismo. Cifre che ci raccontano di una Capitale sempre più centrale nelle rotte internazionali, in grado di attrarre milioni di persone e di trasformare la sua bellezza in un motore economico gigantesco. E quando una città vive un boom così, non è solo una notizia: è un segnale. Leggi anche: — Turista americana visita Roma e resta scioccata: ‘E’ un grosso problema per la città’ Roma: i numeri del turismo dello scorso anno sono incredibili.🔗 Leggi su Funweek.it

