Mazda CX-60 2025 | più equilibrata più composta e ora davvero matura
La Mazda CX-60, la grande suv del costruttore giapponese, arriva al suo aggiornamento di metà carriera con una filosofia chiara: migliorare ciò che contava davvero. Le novità non toccano radicalmente lo stile e non rivoluzionano l’ambiente interno, ma si concentrano su ciò che guidando si percepisce fin dai primi metri. Sospensioni, sterzo, assetto e logica di risposta sono stati ripensati per rendere questa ammiraglia “alta” più composta, più precisa e più godibile su strada, senza tradire la sua impostazione premium e il suo carattere da “stradista”. Questa volta però non siamo al volante del celebre sei cilindri diesel – protagonista della prova della sorella maggiore, CX-80 – ma della versione Plug-in Hybrid benzina da 327 CV, quella che in Europa rappresenta il ponte ideale tra la tradizione meccanica Mazda e la progressiva elettrificazione della gamma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
