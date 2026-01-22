Nordio Serracchiani e la P2

Il 22 gennaio 2026 a Firenze, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato in Parlamento la relazione sullo stato della giustizia in Italia nel 2025. La discussione ha coinvolto anche temi legati a figure storiche come Serracchiani e alla presenza di elementi legati alla P2. L'evento ha riacceso l’attenzione sulla situazione del sistema giudiziario italiano, in un contesto di crescente interesse pubblico e istituzionale.

Firenze, 22 gennaio 2026 – C'è un clima niente male sulla giustizia. Si fa per dire. Ieri in Parlamento il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato la relazione sullo stato della giustizia in Italia per l'anno 2025. Queste relazioni sono sempre molto interessanti, perché contengono una notevole mole di dati. Nordio non si è però fatto sfuggire l'occasione per polemizzare con l'opposizione sul referendum sulla separazione delle carriere.

