Nordio in tour elettorale per Cirielli cerca voti in carcere e tra i nostalgici P2

È il ministro della “Giustizia”, si vanta ininterrottamente della sua cultura e delle sue letture in varie lingue, che sciorina tutte le volte che parla. Ma se c’è da far politica e da raggranellare qualche voto per un candidato meloniano il Guardasigilli Carlo Nordio non si tira indietro. Anche a costo di commettere una davvero grave sgrammaticatura istituzionale. Come la visita di martedì 18 novembre nel carcere di Secondigliano. Dove al suo fianco figura, ampiamente ripreso dalle tv, il candidato alle elezioni regionali campane Edmondo Cirielli, oggi viceministro agli Affari esteri, nonché generale dei carabinieri nella vita, deputato di Alleanza nazionale dal 2001. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio in tour elettorale per Cirielli cerca voti in carcere e tra i nostalgici P2

