Durante il terzo giorno degli Australian Open, Naomi Osaka ha attirato l'attenzione con il suo look teatrale, caratterizzato da un cappello e un ombrellino. Questo stile particolare nasconde però una storia molto affettuosa legata a sua figlia, che rende il suo gesto ancora più significativo. Oltre alla vittoria contro Antonia Ružic, l’atleta ha mostrato un lato personale e tenero, che ha emozionato molti appassionati di tennis.

Durante il terzo giorno degli Australian Open, Naomi Osaka ha lasciato tutti a bocca aperta. E non solo per la vittoria contro Antonia Ruži?. La tennista è arrivata sul campo della Rod Laver Arena con un parasole, un cappello a tesa larga, pantaloni plissettati e un lungo velo trasparente. Un look che sembrava appartenere più alle passerelle che a un campo da tennis, e che nasconde un piccolo omaggio alla figlia. Chi ha creato il look di Naomi Osaka. Non è la prima volta che Naomi Osaka riscrive le regole di stile del tennis. Negli anni è scesa in campo con completi colorati, scintillanti e pop, come la famosa giacca con il fiocco verde agli US Open 2024. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non si parla d'altro che del look teatrale di Naomi Osaka agli Australian Open: dietro quel cappello e l'ombrellino c'è una storia molto tenera che riguarda sua figlia.

Naomi Osaka stupisce e incanta agli Australian Open con un look spettacolare, che è già iconicoNaomi Osaka ha attirato l’attenzione agli Australian Open con un look innovativo e distintivo.

Naomi Osaka sorprende tutti agli Australian Open: l’ingresso in campo con una mise iconica – Il videoNaomi Osaka ha attirato l’attenzione al suo debutto agli Australian Open 2026 grazie a un ingresso in campo caratterizzato da una mise distintiva.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

