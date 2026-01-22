Non è ‘O surdato ‘nnammurato | svelato il vero primo inno del Napoli

Nel 2026 il Napoli celebra il suo centenario, e il libro “Napoli 100” apre le sue pagine per raccontare una storia poco nota: quale è stato il primo inno ufficiale della squadra? Attraverso documenti e approfondimenti, questa pubblicazione ricostruisce un episodio poco conosciuto, contribuendo a conoscere meglio le radici e la storia della società partenopea.

LA STORIA RISCRITTA. Nell’anno del centenario (1926-2026), il libro “Napoli 100” apre gli archivi e svela segreti inediti. Il dato più sorprendente riguarda l’inno: non è nato con i cori da stadio moderni, ma nel 1928 grazie ad Arturo Collana, con un testo dimenticato per decenni. Il volume documenta anche una perdita dolorosa: il contratto originale di Maradona è andato distrutto nell’incendio del deposito di Marianella nel 2012. Svelati anche i campi di gioco “di guerra”, tra cui l’Orto Botanico. Cos’è “Napoli 100” (Definizione). “Napoli 100” è un volume storiografico pubblicato nel 2026 per celebrare il secolo di vita dell’Associazione Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

