È stato rilasciato il primo teaser di Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel diretto dai fratelli Russo. Online sono apparsi i primi video delle sale e alcuni spoiler che svelano dettagli sulla trama e le scene che ci aspettano. Ecco tutto quello che si sa finora sul tanto atteso prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, svelato il contenuto del primo teaser in arrivo nei cinema

Online sono emersi i primo video girati nelle sale e vari spoiler del nuovo teaser del film Marvel diretto dai fratelli Russo. Le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere regaleranno ai fan del Marvel Cinematic Universe dei nuovi teaser del film Avengers: Doomsday e online sono emersi alcuni nuovi dettagli e video. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete prima di vedere i filmati sul grande schermo! Il primo teaser del film Nei cinema arriveranno quattro diversi teaser e il primo è apparso online sui social. Ognuno dei filmati promozionali di Avengers: Doomsday avrà al centro uno dei protagonisti. Movieplayer.it

AVENGERS DOOMSDAY PRIMO TRAILER! SVELATO IL PERSONAGGIO DI SADIE SINK in SPIDER-MAN?

Avengers: Doomsday, svelata la descrizione, ci saranno quattro anticipazioni diverse - con l'arrivo di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema questa settimana, siamo a pochi giorni da una prima occhiata ad Avengers: Doomsday. cinefilos.it