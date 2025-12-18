Frontale a Ponte Felcino tra due auto bloccata la strada della Molinella

Nel pomeriggio di oggi, un incidente frontale tra due vetture ha provocato il blocco temporaneo della strada della Molinella, la principale via di collegamento tra Ponte Felcino e l’ingresso della E45. La collisione ha causato disagi alla viabilità locale, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

© Perugiatoday.it - Frontale a Ponte Felcino tra due auto, bloccata la strada della Molinella Un sinistro stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi in strada della Molinella, la via di comunicazione che collega Ponte Felcino con l'ingresso della E45.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per liberare le persone all'interno delle due vetture coinvolte e per rimuovere i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Scontro frontale tra auto sulla Statale: due morti. Bloccata la Val Seriana Leggi anche: Carambola tra auto: due feriti e strada bloccata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ULTIM'ORA POTENZA Incidente mortale alle porte di Potenza Bruttissimo incidente nel primo pomeriggio al Pantano di Pignola (Pz), all'altezza del Ponte delle Tavole. A quanto si apprende dalle fonti della polizia nello scontro frontale ha perso la vita u - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.