La sinistra che dice sì | Eravamo favorevoli poi la giravolta dem

Alcune frange della sinistra si preparano a sostenere il referendum sulla giustizia di marzo, mostrando un orientamento favorevole. Questo gruppo, vicino al Pd, ha espresso un appoggio alla riforma costituzionale proposta dal ministro Nordio, riguardante la separazione delle carriere nella magistratura. Si tratta di una posizione che evidenzia un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni, riflettendo un dibattito interno e nuove dinamiche politiche.

C’è una sinistra che voterà sì al referendum sulla giustizia di marzo, un satellite attorno al Pd che appoggia la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere del guardasigilli Nordio. Quel pezzo di sinistra è Libertà Eguale, e il presidente del comitato scientifico Carlo Fusaro – ex ordinario di diritto comparato, in Parlamento coi Repubblicani – sarà uno dei frontman dell’iniziativa dell’associazione a stampo riformista di domani a Firenze. Professore, votare "sì" da sinistra che vuol dire? "La posizione di noi riformisti, dentro e fuori il Pd (peraltro della sinistra ancor prima dei Ds) è sempre stata favorevole alla separazione delle carriere concepita come la naturale conclusione della riforma del processo penale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

