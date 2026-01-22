Netflix sigla un patto storico con lo studio MAPPA | nuovi anime film e serie saranno titoli in esclusiva

Netflix ha annunciato un accordo strategico con lo studio MAPPA, garantendo nuovi anime, film e serie in esclusiva. Questa collaborazione segna un passo importante nel consolidamento del catalogo e nell’offerta di contenuti originali, riflettendo l’evoluzione del mercato dell’intrattenimento. L’industria dell’anime si configura sempre più come un settore competitivo, caratterizzato da diritti, produzioni e investimenti mirati a soddisfare un pubblico globale.

L'anime non è più un terreno di nicchia, ma una battaglia industriale che si combatte tra cataloghi, diritti e produzioni originali. È in questo contesto che Netflix ha scelto di alzare la posta stringendo un'alleanza con MAPPA, uno degli studi più influenti dell'ultimo decennio. Netflix ha annunciato una partnership estesa con lo studio anime MAPPA, che includerà nuove produzioni e l'esclusività globale per i futuri titoli originali dello studio. L'accordo potrebbe modificare il panorama competitivo dell'animazione giapponese nel settore streaming a livello internazionale. Netflix x MAPPA: un accordo che cambia gli equilibri dello streaming anime Che Netflix guardasse con interesse al mercato anime non è certo una sorpresa: basti pensare al crescente numero di titoli originali ospitati sulla piattaforma e alla ricerca costante di un linguaggio globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

