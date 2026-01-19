Napoli Conte ha definito il sostituto di Noa Lang | è il primo della lista le cifre del trasferimento

Il Napoli sta valutando le opzioni per rafforzare l’attacco, e tra i nomi emergenti figura Daniel Maldini. La società azzurra ha individuato il possibile sostituto di Noa Lang, con una trattativa che potrebbe portare a un trasferimento. Le cifre e i dettagli dell’operazione sono ancora da definire, ma l’obiettivo è trovare una soluzione che risponda alle esigenze tecniche e di budget della squadra.

Il Napoli guarda al futuro e valuta nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza azzurra spunta quello di Daniel Maldini. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Napoli avrebbe già avviato contatti diretti con l’Atalanta, un segnale concreto di un interesse che va oltre il semplice sondaggio. Il club partenopeo apprezza la duttilità di Maldini, capace di agire sia da esterno offensivo sia da trequartista, caratteristiche che lo renderebbero funzionale al sistema di gioco azzurro e alle esigenze di rotazione della rosa. Per quanto riguarda le cifre della trattativa, la formula più percorribile sarebbe quella di un prestito oneroso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Noa Lang, non ci sono più dubbi! Il Napoli ha preso una decisione: i dettagli e le cifreDopo settimane di indiscrezioni, il Napoli ha ufficializzato la cessione di Noa Lang.

Napoli, il sostituto di Noa Lang può arrivare dall’Atalanta in prestitoIl Napoli sta considerando possibili soluzioni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, valutando anche l’ipotesi di un nuovo innesto proveniente dall’Atalanta.

