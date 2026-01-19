A Napoli, la Municipalità 2 manifesta preoccupazione per le nuove zone rosse introdotte, evidenziando l’assenza di un’area tra Corso Garibaldi e Porta Nolana, considerata di particolare rilevanza. La scelta di escludere questa zona ha suscitato critiche tra residenti e rappresentanti locali, desiderosi di una gestione più equilibrata e rappresentativa delle diverse aree della città. La questione rimane al centro di un dibattito sulla pianificazione e le priorità sanitarie.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è la vicina Porta Capuana, ma tra le zone rosse manca l’area tra Corso Garibaldi e Porta Nolana, non meno ‘calda’. E dalla Municipalità 2 protestano: “ Il rischio concreto è che il rafforzamento dei presidi nelle zone limitrofe, se non accompagnato da un’estensione dell’area di intervento, possa determinare un effetto di spostamento dei fenomeni di microcriminalità proprio verso Porta Nolana, aggravando una situazione già fortemente compromessa”. A firmare la nota sono il presidente Roberto Marino con la giunta municipale, e i gruppi consiliari Manfredi Sindaco, Verdi e M5S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Municipalità 2 protesta per nuove zone rosse: “Manca l’area corso Garibaldi-Porta Nolana”

Leggi anche: Napoli, Municipalità 2 chiede zona rossa in corso Garibaldi: “Residenti costretti a ‘coprifuoco’ dalle 17”

Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe: la Polizia di Stato ripristina lo stato dei luoghiNella zona di Porta Nolana e aree limitrofe, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione congiunta con Guardia di Finanza, Esercito e ASIA per ripristinare il decoro urbano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Municipalità 8 del Comune di Napoli e Legambiente Campania, con la rete scolastica del territorio, per la Microforesta di Comunità, inaugurata stamattina a Scampia. - facebook.com facebook