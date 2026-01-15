Tavolieri esperto di mercato belga | Inter su Abdoul Koné! Colpo da 20 mln finanziato con la cessione di…

L'Inter continua a rafforzare la propria rosa, con attenzione particolare alla difesa in vista della prossima stagione. Secondo fonti di mercato, il club sta valutando l'acquisto di Abdoul Koné, un talento del mercato belga, in un'operazione valutata circa 20 milioni di euro. La trattativa sembra essere in fase avanzata e potrebbe coinvolgere anche la cessione di altri giocatori per finanziare l'acquisto.

Abdoul Koné. Prosegue senza sosta il lavoro dell’Inter sul mercato, con particolare attenzione a una profonda ristrutturazione della difesa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, sta muovendosi su più tavoli per ringiovanire e rinnovare il reparto arretrato. La chiusura ormai annunciata per Branimir Mlaci?, difensore classe 2007 in arrivo dall’Hajduk Spalato per circa 5 milioni di euro e destinato a sbarcare a Milano in estate, rappresenta solo il primo tassello. Il piano dell’Inter prevede infatti ulteriori interventi, anche alla luce delle probabili partenze di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, oltre alla necessità di formalizzare il riscatto di Manuel Akanji. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

