Il Napoli lavora per finalizzare l'acquisto di Giovane, ma l'operazione necessita di una cessione in uscita. La società cerca di sbloccare la trattativa per rafforzare l'attacco e rispettare le tempistiche di mercato. La volontà è di accelerare le negoziazioni per arrivare a una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile.

Una mossa per rompere l’attesa e riaccendere il fronte offensivo. Il Napoli ha individuato in Giovane Santana do Nascimento il profilo su cui provare a costruire una svolta immediata del mercato di gennaio. L’attaccante brasiliano del Verona è diventato il nome caldo nelle riflessioni della dirigenza azzurra, che valuta un’operazione concreta e non più esplorativa. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’interesse è reale e nasce dall’esigenza di dare nuove soluzioni al reparto avanzato, rimasto fin qui bloccato da vincoli regolamentari e incastri economici complessi. Il Napoli vuole provarci, ma sa di dover rispettare un equilibrio finanziario rigido. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli accelera per Giovane: serve un’uscita per sbloccare l’affare

Leggi anche: Chiesa al Napoli: così l’affare si può sbloccare, la formula che cambia tutto

Mainoo-Napoli, interesse vivo: serve prima sbloccare il mercatoIl nome di Kobbie Mainoo rimane al centro delle attenzioni di mercato del Napoli, con un interesse forte e continuo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il Napoli cede e accelera per Giovane: si sblocca la trattativa; Giovane, Manna accelera per anticipare i tempi: la formula dell’affare – Mediaset; Calciomercato live: Juve, offerta per En-Nesyri, spunta Gboho. Toro su Jappert. Napoli, c’è Giovane; Tutto il mercato in Diretta.

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al Verona, accordo vicinoIl Napoli accelera con decisione per Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell’Hellas Verona, ed entra con forza nella corsa al brasiliano. Come riportato da TMW, nelle ultime ore il ... tuttojuve.com

Virata su Giovane e il Verona apre all'addio, Cds: La cifra per chiudereIl Napoli prova a dare una scossa al mercato e all’impasse dell’attacco: virata decisa su Giovane Santana do Nascimento, per il mondo del calcio semplicemente Giovane, ... tuttonapoli.net

SCAMBIO LUCCA-JUANLÚ SÁNCHEZ: IL SIVIGLIA ACCELERA, MA LORENZO PRENDE TEMPO! Novità importanti sull’asse Napoli-Siviglia! Il club andaluso ha messo nel mirino Lorenzo Lucca e, per convincere il Napoli, ha proposto uno scambi facebook

Il mercato del #Napoli resta a saldo zero, il ds Giovanni Manna accelera per Noa Lang al #Galatasaray e Lorenzo Lucca ( #Nottingham e #Pisa) e intanto bussa alla porta dell' #HellasVerona per Giovane x.com