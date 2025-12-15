Archivi Viventi tre libri per ampliare lo sguardo sul contemporaneo
Il Centro Caudino del Contemporaneo di San Martino Valle Caudina presenta “Archivi Viventi”, un ciclo di incontri che inaugura il proprio programma pubblico. L’evento, in programma martedì 16 dicembre, si concentra su tre libri che esplorano il legame tra immagini e arte, offrendo uno sguardo approfondito sul contemporaneo attraverso queste pubblicazioni.
Domani, martedì 16 dicembre, il Centro Caudino del Contemporaneo di San Martino Valle Caudina (ex Macello in Via Mulino Vecchio) inaugura il proprio programma pubblico con “Archivi Viventi”, un ciclo di presentazioni dedicato a tre pubblicazioni che indagano il rapporto tra immagini, arte. Avellinotoday.it
I 5 FILM PIÙ PROIBITI AL MONDO??
#consiglidilettura Il libro I ghiacciai raccontano di Giovanni Baccolo ci guida alla scoperta della memoria millenaria custodita nel ghiaccio. Scopriamo che i ghiacciai non sono solo paesaggi suggestivi, ma veri e propri archivi viventi che conservano - facebook.com facebook