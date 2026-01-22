Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, José Mourinho ha commentato la partita, sottolineando come la gara sia cambiata nel corso dei 90 minuti. L’allenatore del Benfica ha evidenziato le difficoltà legate alle assenze e alla fase europea, mantenendo un approccio realistico e senza eccessi emotivi nell’analisi dell’incontro.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, José Mourinho ha analizzato la gara ai microfoni di Prime Video, difendendo la prestazione del suo Benfica e indicando con realismo le difficoltà attuali, tra assenze pesanti e un cammino europeo sempre più in salita. Il tecnico portoghese, tornato a Torino da avversario in una notte di Champions League, ha scelto di soffermarsi meno sul risultato e più sull’atteggiamento mostrato dalla sua squadra nei primi sessanta minuti. “Benfica con personalità, poi la partita è cambiata”. Mourinho rivendica quanto visto soprattutto prima del raddoppio bianconero: «Ho visto un Benfica messo molto bene in campo, ovviamente con tante limitazioni e gente che è fuori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mourinho dopo Juve-Benfica: “Buona partita, poi è cambiata”

