Mourinho dopo Benfica Napoli | La freschezza atletica mi sembra una scusa Poi cita l’Inter

Dopo la sfida tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha commentato la prestazione degli azzurri, mettendo in dubbio l'attenuante della freschezza atletica. Il tecnico portoghese ha espresso le sue opinioni, richiamando anche i trascorsi all'Inter, in un'analisi che ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 : le parole dello Special One. José Mourinho, attuale tecnico del Benfica ed ex condottiero del Triplete interista, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il netto successo per 2-0 sul Napoli. Lo Special One ha elogiato la prestazione dei suoi uomini contro la corazzata di Antonio Conte, definita una squadra fantastica guidata da un allenatore di altissimo profilo. La chiave del match è stata tattica: l'esclusione dell'attaccante greco Vangelis Pavlidis ha cambiato le geometrie, permettendo ai lusitani di eludere il pressing avversario con grande mentalità.

Mourinho dopo Benfica-Napoli: "Vittoria meritata, mentalità da Benfica" Josè Mourinho si è goduto la serata perfetta del suo Benfica e, parlando a Sky Sport, ha analizzato così il 2-0 inflitto al Napoli. "La squadra sta giocando bene, con lo Sporting abbiamo fatt

Rios nel primo tempo e Barreiro dopo l'intervallo, Mourinho fa inciampare Conte. Partenopei senza idee e quasi mai pericolosi #Calcio #ChampionsLeague #UCL #BenficaNapoli

Mourinho show con la maglia di McTominay dopo Benfica-Napoli: "Era il minimo, ho messo in panchina Pogba" - Lo Special One scherza in conferenza stampa dopo Benfica–Napoli: "Al Manchester United panchinai Pogba per far giocare McTominay; regalarmi la maglia era davvero il minimo che potesse fare".

Benfica-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Rios e Barreiro - 8) sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League.