Morto Giuliano Masi | Perdiamo il faro degli sbandieratori

Volterra piange la scomparsa di Giuliano Masi, figura di riferimento per la comunità locale. Professore di matematica e presidente storico del gruppo sbandieratori, Masi ha contribuito in modo significativo alla vita culturale e sociale della città. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di commozione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

VOLTERRA Volterra dice addio al professore e presidente Giuliano Masi. Professore di matematica alle scuole medie del Colle e presidente storico del gruppo sbandieratori di Volterra. "È un triste giorno per il gruppo, oggi – scrive Emiliano Giovannini –. Abbiamo perso colui che ha creato, gestito, fatto crescere il gruppo ed i suoi componenti. Per quelli della mia generazione è stato un secondo padre, che ci ha preso sotto la sua ala protettrice e ci ha portato a conoscere il mondo. Carattere austero, ma in fondo gentile, sempre riservato, ma non faceva sconti a nessuno. È stata la memoria storica del gruppo, che continuerà a vivere grazie ai suoi sterminati archivi.

