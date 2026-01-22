Mondiale 2026 | dalle conferme nei big team alla novità Cadillac si scaldano i motori

Il Mondiale 2026 si avvicina, con le conferme dei principali team e l'introduzione della novità Cadillac. Dal 8 marzo a Melbourne, scenderanno in pista le 11 scuderie pronte a competere per il titolo, tra continuità e innovazioni. Ecco una panoramica delle squadre che si contenderanno il podio, con l’obiettivo di conquistare il successore di Lando Norris.

Il conto alla rovescia è cominciato. L’inizio del prossimo Mondiale (che scatterà l’8 marzo a Melbourne) è sempre più vicino, con la febbre degli appassionati che inizia dunque a salire. La curiosità di tutti, dai fan agli addetti ai lavori, passando per i piloti stessi, è legata ai nuovi regolamenti e di conseguenza alla nuova generazione di monoposto che scenderà in pista. Prima del Gran Premio d’Australia ci saranno delle sessioni di test, utili a team, piloti e anche a chi guarda da casa per iniziare a conoscere le nuove vetture, ma per sapere chi avrà lavorato meglio nel prepararsi a questa rivoluzione della F1 (con il cambio regolamentare la componente elettrica della Power Unit fornirà il 50% della potenza totale del motore) bisognerà aspettare i primi appuntamenti ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

