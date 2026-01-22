Modena occupa un posto speciale nel mio cuore. Per ora, il mercato è ancora in fase di definizione e nulla è stato confermato ufficialmente. Vlad Davyskiba non ha ancora annunciato il suo addio definitivo alla Valsa Group, né ha confermato la sua eventuale partenza per Kazan. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il suo futuro e le decisioni della società.

" Modena sarà sempre nel mio cuore ". Non dà ancora l’addio definitivo alla Valsa Group Vlad Davyskiba, non conferma con parole sue che la destinazione della prossima stagione sarà Kazan, ma fa capire che i saluti sono vicini. "Anche se di mercato parlerò solo a stagione finita" chiosa il martello bielorusso, che fa quadrato attorno a se stesso e ai suoi compagni dopo la bruciante sconfitta di Monza, preparando la sfida con la Gas Sales Piacenza, decisiva per il quarto posto. Davyskiba, è stata la peggior Modena dell’anno quella di domenica? "No, non è la peggior partita della stagione: abbiamo giocato alla pari, una partita equilibrata, nella quale abbiamo perso due set ai vantaggi anche per merito dei nostri avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Modena nel mio cuore. Il mercato? Vedremo..."

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Leggi anche: E il grande ex De Biasi: "Nel mio Modena più fantasia». Il responsabile scouting Consolati: "Rimpianto Savona, c’era il suo sì»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Modena nel mio cuore. Il mercato? Vedremo...; Pallavolo SL – Davyskiba sulla gara con Piacenza e sul suo futuro in Russia: Modena sarà sempre nel mio cuore; Vlad Davyskiba: Piacenza da affrontare al massimo, continuiamo a lavorare ogni giorno; Ragazzina scomparsa e ritrovata, la lettera della mamma dell’adolescente che era con lei: Grazie alla polizia.

Pallavolo SL – Davyskiba sulla gara con Piacenza e sul suo futuro in Russia: Modena sarà sempre nel mio cuorePallavolo SL - Davyskiba sulla gara con Piacenza e sul suo futuro in Russia: Modena sarà sempre nel mio cuore ... ivolleymagazine.it

Melotti: Quel gol a Ferrara è nel mio cuoreL’amarcord del responsabile del settore giovanile gialloblù: Cinquant’anni fa? Credetemi, quando ci penso mi sembra sia successo ieri Spal-Modena per lui è certamente una partita speciale. E non ... ilrestodelcarlino.it

#ILPOSTDELGIORNO Nel cuore di Modena si trovano le eleganti stanze di Modena RELAX Luxury Rent Rooms, curate nei minimi dettagli e pensate per offrirvi il massimo comfort. Che sia un weekend romantico, un viaggio di lavoro o una fuga di piacere, facebook