Misure di sostegno al commercio la Cidec plaude alla Regione per lo stanziamento di 13,5 milioni di euro

La Regione Siciliana ha stanziato 13,5 milioni di euro per sostenere il settore commerciale, colpito dalla crisi e dalla crescente concorrenza di grande distribuzione e vendite online. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare le attività locali e favorire la ripresa economica. La Cidec esprime apprezzamento per l'intervento della Giunta Schifani, auspicando ulteriori misure di supporto per il settore.

La Regione Siciliana ha deciso di supportare concretamente il commercio, un settore che vive una crisi profonda anche a causa della concorrenza della grande distribuzione e delle vendite on line: non possiamo che plaudire alle recenti iniziative della Giunta Schifani, auspicando un sempre.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Dall'assistenza domiciliare al sostegno genitoriale: dalla Regione 30 milioni di euro per contrastare la povertà Camera di commercio, tempo di bilanci: 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territorialeLa Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un sostegno di 3,5 milioni di euro destinato all’economia locale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Legge di Bilancio 2026: misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie; Bonus disoccupati 2026, ecco tutti i sussidi disponibili, le nuove agevolazioni, i requisiti e come fare domanda; Ammortizzatori sociali: tutte le novità del 2026; Dalla riforma dell'Isee al Bonus mamme fino alla Tari: quali sono le misure di sostegno alle famiglie nel 2026. Crisi del lattiero caseario. Piergallini: subito misure di sostegnoÈ necessario individuare con urgenza misure di sostegno immediato ai produttori marchigiani di latte, al fine di difendere la ... msn.com Legge di bilancio 2026: le misure fiscali e di sostegno al redditoCon un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto una serie di misure volte a sostenere i redditi più bassi e il potere d’acquisto delle retribuzi ... ateneoweb.com OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE | FINANZA AGEVOLATA 2026 Giovedì 29 gennaio, a Tempio, un incontro importante dedicato alle imprese. Si parlerà di finanza agevolata, ovvero delle principali misure di sostegno alle imprese: bandi, incentivi, contributi - facebook.com facebook La #RegioneFVG concede misure a sostegno della riqualificazione e della riconversione produttiva sostenibile dei complessi produttivi degradati. Domande entro il 28.02.26 Info qui bit.ly/49PE5Wm x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.