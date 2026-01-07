Camera di commercio tempo di bilanci | 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territoriale

La Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un sostegno di 3,5 milioni di euro destinato all’economia locale. Questa decisione mira a promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese sul territorio, garantendo risorse dedicate a progetti e iniziative di supporto alle attività economiche.

Il consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2026. Il piano delle iniziative a sostegno dell’economia locale stanzia attualmente 3.475.000 euro. Si tratta di una dotazione iniziale limitata perché non include ancora le risorse derivanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

