Camera di commercio tempo di bilanci | 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territoriale

La Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un sostegno di 3,5 milioni di euro destinato all’economia locale. Questa decisione mira a promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese sul territorio, garantendo risorse dedicate a progetti e iniziative di supporto alle attività economiche.

Il consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2026. Il piano delle iniziative a sostegno dell’economia locale stanzia attualmente 3.475.000 euro. Si tratta di una dotazione iniziale limitata perché non include ancora le risorse derivanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Camera di commercio, il bilancio: circa 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territoriale Leggi anche: "Governo dell’economia e rappresentanza funzionale": si presenta il volume alla Camera di commercio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tempo di bilanci: L’Ufficio internazionale crea molte opportunità; Camera di Commercio: bilancio 2025 con il Presidente Auricchio; Legge di Bilancio: via libera definitivo della Camera; Manovra. Ok anche dalla Camera, il testo ora è legge. Oltre 6 miliardi in più per la sanità. Dalle assunzioni ai nuovi tetti per la farmaceutica, fino alla prevenzione: ecco tutte le novità. Camera di commercio, il bilancio: circa 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territoriale - "Presentiamo un bilancio in salute e in equilibrio, con una solida situazione patrimoniale e una pipeline di progetti ambiziosa" dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della R ... cesenatoday.it

