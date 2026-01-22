“Mirano per la Memoria” è il programma con cui il Comune di Mirano celebra il Giorno della Memoria del 27 gennaio, istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto e della Shoah, lo sterminio sistematico del popolo ebraico e di milioni di persone.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"Natale per Verona" anima la città con appuntamenti diffusi tra tradizione, cultura, sport e attività per tutte le etàDal 24 al 28 dicembre 2025, Verona si anima con un programma di eventi che coinvolge tutta la città, offrendo occasioni di incontro tra tradizione, cultura, sport e attività per tutte le età.

Giornata della Memoria, a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell'OlocaustoIn occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mirano per la Memoria: appuntamenti diffusi per non dimenticare - dal 19 al 31 gennaio 2026; In scena al Teatro di Mirano il premiato spettacolo Autoritratto; Favara, al via la Settimana della Memoria; Teatro di Mirano: il premio Ubu Davide Enia porta inscena Autoritratto.

Per la Giornata della Memoria 2026, lo Zingaro ritorna a danzare Giornata della Memoria: 9841/RUKELI di Farmacia Zooè con Gianmarco Busetto a Mirano (VE) 30 gennaio 2026, ore 21 Teatro Villa Belvedere - Mirano ingresso unico euro 10 prenotazione co facebook