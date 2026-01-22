Mio fratello non mi ha picchiata mi sono inventata tutto | minorenne finisce sotto inchiesta per calunnia

Una minorenne di Favara è sotto inchiesta per calunnia dopo aver ritrattato le accuse di maltrattamenti contro suo fratello. La giovane, all’epoca 17enne, ha dichiarato in aula di aver inventato tutto, sostenendo che il fratello non l’avesse mai piccata. La vicenda evidenzia l’importanza di valutare con attenzione le denunce e le ricostruzioni nei processi penali, evitando giudizi affrettati.

“Mi sono inventata tutto, mio fratello non mi ha mai picchiata”. Con queste parole la sorella dell’imputato, all'epoca diciassettenne, ha ritrattato in aula le accuse che avevano portato a processo il ventottenne di Favara per maltrattamenti aggravati. Il tribunale, quindi, ha emesso una sentenza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

