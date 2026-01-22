Minacce via social a Jonathan Rivolta | Vendicheremo il ladro Alta tensione a Lonate Pozzolo | presidio fisso dei carabinieri

A Lonate Pozzolo si registrano tensioni crescenti dopo le minacce sui social a Jonathan Rivolta, con frasi come “Vendicheremo il ladro”. La situazione ha portato a un presidio fisso dei carabinieri e alla solidarietà del centrodestra. La vicenda evidenzia le tensioni sociali e la risposta delle autorità, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e ordine pubblico in un contesto di crescente inquietudine.

Le minacce via social, le scritte sui muri, il presidio fisso delle forze dell'ordine, la solidarietà del centrodestra. Sono giornate ad altissima tensione per la comunità di Lonate Pozzolo, non lontano da Varese, e per il 33enne Jonathan Rivolta. Ovvero per il giovane che nei giorni scorsi ha ferito a morte Adamo Massa di 37 anni, un presunto ladro di origine sinti che si era introdotto nella casa di Rivolta. Mentre la Procura della Repubblica è al lavoro per accertare dinamica e responsabilità, l'opinione pubblica si è divisa.

Cosa rischia Jonathan Rivolta, il padrone di casa che ha accoltellato a morte il ladro a Lonate PozzoloJonathan Rivolta, padrone di casa di Lonate Pozzolo, è attualmente indagato per tentata rapina dopo aver ucciso un ladro.

L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate PozzoloUna rapina si è verificata recentemente in una villa di Lonate Pozzolo, coinvolgendo Jonathan Rivolta, che si trovava in casa dopo il turno di notte.

