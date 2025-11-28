Milano donna borseggiata in metro | presi due romeni Uno ha 15 anni
Un ragazzino di 15 anni e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato il portafogli a una donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
