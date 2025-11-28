Milano donna borseggiata in metro | presi due romeni Uno ha 15 anni

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 15 anni e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato il portafogli a una donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano donna borseggiata in metro presi due romeni uno ha 15 anni

© Imolaoggi.it - Milano, donna borseggiata in metro: presi due romeni. Uno ha 15 anni

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna Borseggiata Metro