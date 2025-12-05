Geometra una professione che guarda al futuro | il Collegio di Modena punta sui giovani

Orientare, informare, valorizzare. Sono queste le parole chiave del Progetto Scuola promosso dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena, che da anni sostiene e incentiva l’iscrizione ai tre istituti tecnici del territorio – Guarini di Modena, Baggi di Sassuolo e Calvi di Finale Emilia – con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare la conoscenza della professione del geometra tra le nuove generazioni. «Il progetto scuole è quello che noi facciamo per aiutare gli istituti ad avere più iscritti e incentivare l’iscrizione al CAT. È un lavoro di orientamento rivolto ai ragazzi delle scuole medie per fargli capire concretamente chi è il geometra e cosa fa oggi», spiega Paola Gelmuzzi, presidente del Collegio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Geometra, una professione che guarda al futuro: il Collegio di Modena punta sui giovani

