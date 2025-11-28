Settore giovanile Inter il calendario del weekend Tutte le gare in programma

Inter News 24 Settore giovanile Inter: tutte le gare in programma questo weekend per le squadre nerazzurre. Sarà derby per la Primavera. Il vivaio dell’ Inter si prepara ad affrontare un fine settimana ricco di impegni per le sue squadre giovanili, sia maschili che femminili. Ecco il calendario delle partite delle varie categorie, con le date, i luoghi e gli orari. Under 20: Derby con il Milan L’Under 20 dei nerazzurri affronterà il Milan domenica 30 novembre, alle ore 13:00, per la 13ª giornata del campionato. La partita si giocherà al Konami Football Centre di Milano, casa delle formazioni giovanili dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Settore giovanile Inter, il calendario del weekend. Tutte le gare in programma

