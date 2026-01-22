Milan Giudice fa chiarezza | Furlani? Carica di AD rinnovata per tre anni a fine 2025

Il giudice Alessandro F Giudice ha confermato che l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha ricevuto un rinnovo triennale fino a fine 2025. La comunicazione, arrivata attraverso un’intervista al 'Corriere dello Sport', chiarisce la continuità nella gestione societaria del club meneghino, in un contesto di cambiamenti societari e dell’uscita imminente di Elliott. Questa decisione evidenzia la stabilità e la fiducia nella guida di Furlani.

Alessandro F Giudice, in un intervento sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha fatto un po' di chiarezza sui prossimi cambi societari nel Milan. Si parla, infatti, di un finanziamento che Comvest sarebbe in procinto di fare a RedBird, per una cifra intorno ai 600 milioni di euro più interessi, di modo che il managing partner di quest'ultimo, Gerry Cardinale, possa estinguere il 'vendor loan' in piedi con Elliott. Con la conseguente fuoriuscita dell'hedge fund di Paul e Gordon Singer dalla vita economica e dal Consiglio d'Amministrazione del Milan in via definitiva.

