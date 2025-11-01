Tre falsi miti sui tumori | Fondazione Aiom fa chiarezza

Roma, 1 novembre 2025 - Stanchi di ascoltare - e soprattutto di leggere - fake news sul cancro, gli specialisti della Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica - hanno creato un sito, Tumori ma è vero che. che fa il pelo e il contropelo alle chiacchiere in libertà. Ecco tre bugie che però continuano ad avere un loro pubblico. 1. Il cancro è una malattia dell'epoca moderna?. No, correggono gli oncologi della Fondazione Aiom. Ovvio che la malattia ha avuto un incremento sostanziale nella nostra epoca per una lunga serie di fattori. Ma tra le prove che la datano a tempi remoti si cita anche uno studio indipendente dell'università di Pisa che avrebbe svelato la presenza di tumori addirittura su mummie conservate a Napoli, a San Domenico Maggiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

