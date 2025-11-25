SGI inaugura la nuova sede a Frosinone In arrivo investimenti per 120 milioni di euro in infrastrutture energetiche

Frosinonetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contribuire allo sviluppo di un ecosistema energetico sempre più moderno, efficiente e sostenibile, programmando investimenti, nel 2026, per 120 milioni di euro in nuove competenze e infrastrutture. Questo l’annuncio lanciato oggi da Società Gasdotti Italia (SGI), azienda leader nel trasporto del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

