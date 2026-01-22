Dall’Argentina arrivano aggiornamenti sul mercato dell’Inter, con conferme di colloqui positivi tra il club e l’entourage di Emiliano Martinez. Le trattative sembrano avanzate e si prospetta un possibile trasferimento a giugno. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali ufficializzazioni ufficiali, mentre le parti coinvolte continuano a lavorare per definire i dettagli dell’eventuale accordo.

Inter News 24 Mercato Inter, arrivano conferme dall’Argentina sui colloqui positivi tra i nerazzurri e l’entourage di Emiliano Martinez: lo scenario per giugno. Mentre l’Inter si prepara alla sfida contro il Pisa, il calciomercato nerazzurro si infiamma con una notizia che arriva direttamente dall’Argentina. Secondo TyC Sports, che conferma le indiscrezioni di Sky Sport, Emiliano “Dibu” Martinez è il nome forte per raccogliere l’eredità di Yann Sommer nella prossima stagione. Mercato Inter, incontri a Milano e segnali di ottimismo. Il portiere campione del mondo in carica è molto più di una semplice suggestione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, dall’Argentina confermano: colloqui positivi con Martinez ma… Ultimissime

Leggi anche: Mercato Inter, Sommer delude: i nerazzurri sognano il Dibu Martinez! Dall’Argentina insistono

Leggi anche: Dibu Martinez Inter, clamorosa idea per il post Sommer: arrivano conferme anche dall’Argentina!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Inter, idea 'mondiale' per il dopo Sommer; Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Inter, il post-Sommer è già iniziato? Incontro con l'agente del Dibu Martinez.

Mercato, Inter tratta il Dibu Martinez: ma per la porta c’è questo sogno meravigliosoNegli ultimi giorni si parla con insistenza del 33enne argentino Dibu Martinez, di proprietà dell’Aston Villa: ma c'è un sogno meraviglioso ... msn.com

Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…Si riapre anche il canale diplomatico con l’entourage del difensore croato Mlacic. Continua a piacere Muharemovic ... tuttosport.com

Calciomercato Inter Idea clamorosa - facebook.com facebook

TS - #Inter all-in su #Perisic, decisivi gli ultimi giorni di mercato: il punto x.com