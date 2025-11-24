Mercato Inter Sommer delude | i nerazzurri sognano il Dibu Martinez! Dall’Argentina insistono

Inter News 24 sull’interesse per il portiere. Da un derby all’altro, la posizione di Yann Sommer torna a traballare pericolosamente. L’esperto portiere svizzero, che sembrava aver ritrovato stabilità e consensi grazie a un filotto di vittorie convincenti tra campionato e coppe, è finito nuovamente nell’occhio del ciclone della critica e dell’opinione pubblica. Se il rendimento medio è stato sufficiente, a preoccupare enormemente l’ambiente è il dato statistico relativo agli errori commessi negli scontri diretti decisivi: dopo le incertezze mostrate contro la Juventus, l’errore commesso ieri sera contro il Milan pesa come un macigno sulla valutazione della sua stagione e sulle ambizioni della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Sommer delude: i nerazzurri sognano il Dibu Martinez! Dall’Argentina insistono

