Danneggiano un'ambulanza mentre i medici prestano soccorso in un'abitazione | rintracciati 4 giovani a Milano

I quattro ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, hanno divelto il tergicristallo dell'ambulanza e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Sono stati denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

