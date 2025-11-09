Danneggiano un'ambulanza mentre i medici prestano soccorso in un'abitazione | rintracciati 4 giovani a Milano

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I quattro ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, hanno divelto il tergicristallo dell'ambulanza e procurato numerosi danni alla carrozzeria. Sono stati denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

danneggiano ambulanza mentre mediciQuattro vandali danneggiano un'ambulanza durante una missione di soccorso: follia a Milano - Quattro giovani tra i 19 e i 25 anni sono stati denunciati in stato libertà per il danneggiamento del mezzo di sevizio del ... Si legge su milanotoday.it

danneggiano ambulanza mentre mediciDanneggiano un’ambulanza che sta aspettando un paziente: denunciati quattro ragazzi a Milano - Hanno staccato il tergicristallo e ammaccato la carrozzeria: ma non di una normale auto, bensì di un’ambulanza parcheggiata per strada, con le luci di emergenza accese, mentre il personale sanitario ... Scrive msn.com

danneggiano ambulanza mentre mediciQuattro giovani vandalizzano un'ambulanza in servizio a Milano, denunciati dai carabinieri - Un gruppo di quattro giovani ha danneggiato un'ambulanza che stava prestando servizio nella notte a Milano: sono stati tutti denunciati ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Danneggiano Ambulanza Mentre Medici