Massimo Ranieri all’Augusteo con Tutti i sogni ancora in volo

Dal 23 gennaio al 1 febbraio, il Teatro Augusteo ospita

A partire da domani sera 23 gennaio e fino a domenica 1 febbraio, il palcoscenico del Teatro Augusteo ospita Tutti i sogni ancora in volo. e continuano a volare, spettacolo firmato da Edoardo Falcone insieme a Massimo Ranieri. Massimo Ranieri rientra nella sua città come si fa con i luoghi dell’anima. E Napoli lo riconosce come una presenza imprescindibile, una voce che le appartiene. A partire da domani sera 23 gennaio e fino a domenica 1 febbraio, il palcoscenico del Teatro Augusteo ospita Tutti i sogni ancora in volo. e continuano a volare, spettacolo firmato da Edoardo Falcone insieme allo stesso Ranieri, sintesi lirica e teatrale di un percorso artistico che continua a rinnovarsi senza perdere profondità. 🔗 Leggi su 2anews.it

