Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare all’Augusteo

Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare”. Un appuntamento teatrale, ideato e scritto da Edoardo Falcone e dallo stesso Ranieri, che invita il pubblico a riflettere sui sogni e sulle esperienze di una lunga carriera artistica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d'Aosta 263, con lo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo .e continuano a volare", ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e di vita privata. Nello spettacolo, organizzato dal producer Marco De Antoniis, ascolteremo bellissimi brani scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri.

