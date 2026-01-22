Marty Supreme di Josh Safdie Nove nomination per il film evento della stagione

Da romadailynews.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marty Supreme di Josh Safdie si distingue come il film più nominato agli Oscar 2026, con nove candidature. La pellicola, considerata un punto di riferimento della stagione, ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico, consolidando il suo ruolo tra le produzioni più rilevanti dell’anno. Le nove nomination testimoniano il riconoscimento di un’opera che ha saputo catturare l’interesse e l’apprezzamento nel panorama cinematografico internazionale.

Oscar 2026: Marty Supreme, NOVE nomination per il film rivelazione della stagione   Marty Supreme  ottiene  nove nomination agli Oscar,  confermandosi come il film evento della stagione. Il film di  Josh Safdie  è candidato nelle principali categorie:  Miglior Film, Miglior regia, Miglior attore protagonista  per  Timothée Chalamet,  Miglior sceneggiatura originale, oltre a Montaggio, Fotografia, Casting, Costume design, Production design. Il percorso del film è sostenuto da un risultato eccezionale al box office americano:  Marty Supreme  ha superato gli 80 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il maggiore incasso nella storia di A24 sul mercato nordamericano, con una traiettoria che lo ha già proiettato oltre la soglia dei 100 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

marty supreme di josh safdie nove nomination per il film evento della stagione

© Romadailynews.it - Marty Supreme di Josh Safdie. Nove nomination per il film evento della stagione

Marty Supreme: il cinema di corsa di Josh Safdie e "un film sulla violenza dei sogni"Marty Supreme è il nuovo film di Josh Safdie, noto per il suo stile dinamico e coinvolgente.

Leggi anche: “Marty supreme”, il regalo di Josh Safdie

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Marty Supreme. La recensione del film di Josh Safdie; ‘Marty Supreme’ è un film di grandi (sì, Timothée Chalamet incluso); Marty Supreme; Marty Supreme – Programmazione.

marty supreme di joshOscar 2026: Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet è in corso per 9 PremiMarty Supreme, il film diretto da Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet si conferma come uno dei film più apprezzati della stagione. Dopo i Golden Globe è ora il turno degli Oscar con ben 9 c ... comingsoon.it

marty supreme di joshMarty Supreme, le location dell’atteso film con Timothée Chalamet che ricrea la New York degli anni ’50Marty Supreme riporta in scena la New York anni ’50 tra strade trasformate, negozi d’epoca e set creati da zero per raccontare ambiente e ossessioni ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.