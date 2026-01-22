Marty Supreme di Josh Safdie Nove nomination per il film evento della stagione

Marty Supreme di Josh Safdie si distingue come il film più nominato agli Oscar 2026, con nove candidature. La pellicola, considerata un punto di riferimento della stagione, ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico, consolidando il suo ruolo tra le produzioni più rilevanti dell’anno. Le nove nomination testimoniano il riconoscimento di un’opera che ha saputo catturare l’interesse e l’apprezzamento nel panorama cinematografico internazionale.

Oscar 2026: Marty Supreme, NOVE nomination per il film rivelazione della stagione Marty Supreme ottiene nove nomination agli Oscar, confermandosi come il film evento della stagione. Il film di Josh Safdie è candidato nelle principali categorie: Miglior Film, Miglior regia, Miglior attore protagonista per Timothée Chalamet, Miglior sceneggiatura originale, oltre a Montaggio, Fotografia, Casting, Costume design, Production design. Il percorso del film è sostenuto da un risultato eccezionale al box office americano: Marty Supreme ha superato gli 80 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il maggiore incasso nella storia di A24 sul mercato nordamericano, con una traiettoria che lo ha già proiettato oltre la soglia dei 100 milioni di dollari.

