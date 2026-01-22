Marty Supreme | il cinema di corsa di Josh Safdie e un film sulla violenza dei sogni

Marty Supreme è il nuovo film di Josh Safdie, noto per il suo stile dinamico e coinvolgente. Il film esplora temi come la violenza dei sogni e il caos controllato, con protagonisti come Timothée Chalamet. In un’intervista di venti minuti su Zoom, il regista sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione in un mondo in rapido movimento. Una riflessione sull’intensità narrativa e sull’energia del cinema contemporaneo.

Il predestinato Chalamet, il caos controllato e la "rapidità degli incubi". Venti minuti - su Zoom - con il regista, che dice: "Non bisogna mai distrarsi. I nostri desideri possono cambiarci". Per Josh Safdie, Marty Supreme non è solo un film, ma l'incarnazione di un'ossessione: inseguire i sogni, il bisogno - quasi violento - di diventare qualcuno. Un tema che attraversa tutta la sua filmografia - da Good Times a Diamanti Grezzi, diretti con il fratello Benny - che ora trova una nuova forma narrativa in un film "senza tregua". Incontriamo il regista via Zoom, con noi un gruppo ristretto di giornalisti internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marty Supreme: il cinema di corsa di Josh Safdie e "un film sulla violenza dei sogni" Leggi anche: “Marty supreme”, il regalo di Josh Safdie Leggi anche: Marty supreme recensione: timothée chalamet protagonista in drama sportivo di josh safdie Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Marty Supreme; Marty Supreme è uno dei film migliori dell'anno, c'è Timothée Chalamet che gioca a ping pong ma il punto non è davvero quello; Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet arriva al cinema. La trama e il cast; Timothée Chalamet: cinque anni di allenamento al tavolo da ping pong per diventare Marty Supreme. Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet arriva al cinema. La trama e il castLeggi su Sky TG24 l'articolo Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet arriva al cinema. La trama e il cast ... tg24.sky.it Marty Supreme, nelle sale il film da record con Timothée ChalametMarty Supreme, il film con cui Timothée Chalamet approda al cinema, è nelle sale. Trama, trailer, cast e curiosità. msn.com La star di Marty Supreme ha ricordato la propria breve esperienza sul set del film di Steven Spielberg all'inizio degli anni '90. - facebook.com facebook Ready to Dream Big Marty Supreme arriva anche in lingua originale nelle sale UCI Cinemas. Azione, stile e un protagonista impossibile da dimenticare: tutto esattamente come è stato pensato. Vivi l’esperienza autentica. Acquista ora il tuo posto ucicine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.