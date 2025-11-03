Il sottopasso a Mandello chiude ancora | off-limits per tre notti

Chiude ancora il nuovo sottopasso in via Parodi a Mandello, ma solo per poco. Nelle notti del 5, 6 e 7 novembre, dalle ore 21 alle ore 05, il manufatto sarà interdetto al traffico.La chiusura, informano dal Comune di Mandello, è necessaria per consentire i lavori di realizzazione delle isole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it