Il sottopasso a Mandello chiude ancora | off-limits per tre notti

Leccotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude ancora il nuovo sottopasso in via Parodi a Mandello, ma solo per poco. Nelle notti del 5, 6 e 7 novembre, dalle ore 21 alle ore 05, il manufatto sarà interdetto al traffico.La chiusura, informano dal Comune di Mandello, è necessaria per consentire i lavori di realizzazione delle isole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il sottopasso a Mandello chiude ancora: "off-limits" per tre notti - Necessaria la realizzazione delle isole rialzate spartitraffico in prossimità del ponte. Si legge su leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sottopasso Mandello Chiude Off