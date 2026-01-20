Dove sono finite le bare Crollo al cimitero per il maltempo | Ferita profonda per tutti

Il maltempo che ha colpito il Crotonese il 20 gennaio 2026 ha causato crolli e danni significativi, tra cui il crollo di alcune strutture nel cimitero di San Mauro Marchesato. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, lasciando la comunità in uno stato di apprensione. Questo evento evidenzia l’impatto delle condizioni climatiche estreme e la necessità di interventi tempestivi e adeguati.

Una giornata di pioggia eccezionale si è trasformata in un evento drammatico per il Crotonese, dove martedì 20 gennaio 2026 il maltempo ha messo in ginocchio il comune di San Mauro Marchesato. Le precipitazioni, particolarmente intense e concentrate in poche ore, hanno provocato una grave frana che ha interessato anche il cimitero cittadino, luogo simbolo della memoria collettiva e del legame con i propri cari. Nel corso di 24 ore sul territorio comunale sono caduti oltre 180 millimetri di pioggia, una quantità straordinaria che ha saturato il terreno e compromesso la stabilità del versante su cui sorge parte del camposanto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

