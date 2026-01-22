Macron e gli occhiali da sole a Davos | ecco la marca e quanto costano

Durante il meeting di Davos, Emmanuel Macron è stato notato indossare un paio di occhiali da sole, attirando l'attenzione sui social media. Nel video del suo arrivo si può osservare la marca e il modello scelto dal presidente francese, offrendo spunti interessanti sull’accessorio. In questa guida, analizziamo la marca degli occhiali e il loro possibile costo, fornendo informazioni utili per chi desidera conoscere meglio questo dettaglio di stile.

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole a Davos ( Il video del suo arrivo ) è tra gli argomenti ancora in trend sui social. Perché li ha indossati? E quale la marca e il costo? Sono solo alcune delle domande più ricorrenti scorrendo i post degli utenti sulle varie piattaforme. Perché li indossava. Il motivo che ha spinto il presidente francese a indossarli è ormai noto e legato a un problema di salute: Macron sta affrontando un disturbo agli occhi che ha definito “completamente innocuo”, che lo ha portato ad avere l’occhio destro arrossato e gonfio. Aveva indossato gli occhiali da sole per la prima volta la scorsa settimana durante un’ispezione delle forze armate francesi nella base di Istres, nel sud della Francia, e li ha indossati di nuovo a Davos, dove ha incontrato il primo ministro canadese e tenuto un intervento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Macron e gli occhiali da sole a Davos, il presidente francese nasconde un problema e lancia una modaDurante il Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di indossare occhiali da sole aviator con lenti specchiate.

Perché Macron indossava occhiali da sole al chiuso a DavosMartedì, durante il suo ingresso al World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole da aviatore all’interno di una sala chiusa.

Ivision Tech, balzo del 5,6% a Piazza Affari: sono suoi gli occhiali indossati da Emmanuel Macron a DavosIl presidente francese partecipa al World Economic Forum con un modello di Henry Jullien, un simbolo dell’eccellenza artigianale made in France ... milanofinanza.it

Gli occhiali di Macron made in France ma di proprietà italiana: fenomeno virale, è boom di ordiniSospeso per eccesso di rialzo il titolo di iVision Tech a Euronext. L’ad Fulchir: Modello realizzato interamente a mano ... repubblica.it

