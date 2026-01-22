Al World Economic Forum di Davos, è emersa con chiarezza l’importanza dell’Unione europea come attore globale. Mentre Trump alterna segnali contrastanti, dall’intimidazione alle lusinghe, il suo potere si ridimensiona di fronte alla coesione europea. Un segnale che dimostra come l’UE, parlando unita, possa influenzare le dinamiche internazionali e rafforzare la propria posizione nel contesto globale.

Il presidente degli Stati Uniti continua ad alternare minacce e lusinghe, blandizie e intimidazioni ma al World Economic Forum ha toccato con mano i limiti del suo potere quando l’Unione europea parla a una sola voce. Come è accaduto per la Groenlandia: Trump ha rinunciato ad atti di forza e ha revocato l’incremento dei dazi ai Paesi che avevano mandato truppe nella “terra verde”. A Davos ha parlato in assenza dei leader europei. Giorgia Meloni ha capito la nuova direzione, senza problemi ha condiviso la linea europea. I problemi sono in Italia: Salvini&Vannacci sono gli unici sovranisti europei schierati con Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Unione europea c’è. Trump lo ha capito a Davos

Leggi anche: La lezione che apprendiamo dalla Russia di Putin: Washington l'ha capito, l'Unione Europea no

Leggi anche: Musk contro l’Unione Europea, ma ora il Mega lo guida Trump

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump vs Macron: Europe Doesn’t Understand the Power Dynamic

Argomenti discussi: L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Starlink vuole la banda satellitare europea: in gioco c’è l’autonomia strategica UE; Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la Groenlandia; Dipendenze europee – Tutti i costi (e i vantaggi) dell’emancipazione dagli Stati Uniti.

L’Unione Europea è [inserire avverbio] preoccupataLe formule ripetitive con cui reagisce all’attualità internazionale sono diventate un meme, anche grazie a una pagina su X che le accumula ... ilpost.it

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL'Ue e il Mercosur firmano uno storico accordo commerciale dopo 25 anni. Ora il voto del Parlamento europeo tra proteste agricole e tensioni ... virgilio.it

Dal 12 agosto 2026 l’Unione europea darà il via a una profonda trasformazione nel settore degli imballaggi con l’introduzione del nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La normativa prevede un percorso graduale che porterà al divieto - facebook.com facebook

Von der Leyen: è ora abbandonare la nostra cautela L’Unione Europea sospende l’intesa commerciale con gli Stati Uniti Francesca Basso, @Corriere x.com