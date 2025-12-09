Musk contro l’Unione Europea ma ora il Mega lo guida Trump
Elon Musk è tornato a attaccare l’Unione Europea, chiedendone lo scioglimento, dopo che la settimana scorsa la Commissione Europea ha inflitto al suo social media X una salata multa da 120 milioni di euro per violazione delle regole di trasparenza del Digital Services Act. Musk non ha citato la multa comminata il 7 dicembre come causa della sua richiesta, ma non è un caso che proprio quel giorno sia partita l’ennesima raffica d’attacchi del magnate di origine sudafricana verso l’Ue. Proprio via X, l’uomo più ricco del mondo ha chiesto a più riprese di “dissolvere l’Ue e ridare il potere alle persone” citando, in una raffica di tweet, la “burocrazia non democratica” di Bruxelles e esaltando la “ remigrazione ” come antidoto a un problema di migrazioni di massa che starebbero cancellando la cultura europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Unione Europea punisce X, viola obblighi trasparenza: maxi multa per Musk
Musk contro l’Unione Europea: «Va smantellata, il potere torni agli Stati». Il suo post su X
La "bomba" di Musk su Bruxelles: "L'Unione europea va sciolta"
Confesso di non capire perché in Italia ci si indigni tanto per le parole di Donald Trump e Elon Musk sull’Unione europea. Può non piacere che il presidente americano parli della fine della civiltà del vecchio continente. Vai su X
Confesso di non capire perché in Italia ci si indigni tanto per le parole di Donald Trump e Elon Musk sull’Unione europea. Può non piacere che il presidente americano parli della fine della civiltà del vecchio continente. - facebook.com Vai su Facebook
Musk chiude l'account X dell'Ue, 'è il quarto Reich' - Lui, dall'altra sponda dell'Atlantico, ha replicato prima smantellando lo spazio pubblicitario utilizzato dalla Commissione europea su X. Secondo ansa.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it