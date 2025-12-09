Musk contro l’Unione Europea ma ora il Mega lo guida Trump

It.insideover.com | 9 dic 2025

Elon Musk è tornato a attaccare l’Unione Europea, chiedendone lo scioglimento, dopo che la settimana scorsa la Commissione Europea ha inflitto al suo social media X una salata multa da 120 milioni di euro per violazione delle regole di trasparenza del Digital Services Act. Musk non ha citato la multa comminata il 7 dicembre come causa della sua richiesta, ma non è un caso che proprio quel giorno sia partita l’ennesima raffica d’attacchi del magnate di origine sudafricana verso l’Ue. Proprio via X, l’uomo più ricco del mondo ha chiesto a più riprese di “dissolvere l’Ue e ridare il potere alle persone” citando, in una raffica di tweet, la “burocrazia non democratica” di Bruxelles e esaltando la “ remigrazione ” come antidoto a un problema di migrazioni di massa che starebbero cancellando la cultura europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

