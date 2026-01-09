Locali e manifestazioni sportive | Maggiore vigilanza

In collaborazione con Fipe, si promuove una maggiore attenzione alla sicurezza nei locali e negli eventi sportivi. L’obiettivo è sensibilizzare gestori e pubblico sull’importanza di adottare misure di vigilanza adeguate, garantendo un ambiente più sicuro e responsabile. Un impegno condiviso per prevenire rischi e favorire momenti di convivialità nel rispetto delle norme di sicurezza.

Una serie di azioni in collaborazione con Fipe per diffondere una maggiore coscienza della sicurezza nei locali pubblici. E' quanto stabilito pochi giorni fa in prefettura, nella sede di Palazzo Diotti a Milano, dove si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici territoriali delle forze di polizia. In occasione dell'incontro, organizzato nell'ambito del quotidiano e sinergico impegno interistituzionale per la tutela del territorio e della sua comunità, ed anche in considerazione dei tragici fatti avvenuti a Crans Montana, è stata effettuata un'analisi delle condizioni di sicurezza dei locali aperti al pubblico nell'area metropolitana milanese, con la partecipazione del presidente di Epam Confcommercio Milano e presidente della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani.

