Lorenzo Musetti autoritario | non lascia nulla a Lorenzo Sonego e vola al 3° turno degli Australian Open

Il derby è di di Lorenzo Musetti. La sfida tutta italiana in quel di Melbourne se la prende il toscano, che supera l’amico Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente quella di Musetti, che per il secondo anno consecutivo accede al terzo turno del primo Slam dell’anno e adesso attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il ceco Tomas Machac. Una partita in cui Musetti ha avuto a disposizione addirittura ventitré palle break, sfruttandone solo sei, spesso per merito di un Sonego, che ha faticato molto soprattutto con la seconda (33% di punti di vinti). 🔗 Leggi su Oasport.it

